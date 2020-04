Piden a musulmanes que retrasen el peregrinaje a la Meca por el coronavirus

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Un ministro saudita pidió a más de un millón de musulmanes que pretenden viajar este año a los lugares más sagrados del islam que retrasen sus planes debido a la pandemia del nuevo coronavirus, en declaraciones publicadas el miércoles que sugerían la posibilidad de que se cancelara el peregrinaje.

El reino saudita tomó en febrero la extraordinaria decisión de cerrar a los extranjeros los lugares sagrados de La Meca y Medina, una medida que no se tomó ni siquiera durante la epidemia de gripe de 1918 que mató a decenas de millones de personas en todo el mundo.

Una musulmana de 39 años relata su proceso de conversión a la religión que tiene 1,700 millones de fieles.

U.S. & World

Stories that affect your life across the U.S. and around the world.