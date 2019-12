New Mexico: Hallan a pareja y sus hijos muertos en una casa

RIO RANCHO, New Mexico — Una pareja de New Mexico y sus dos hijos fueron hallados muertos en Navidad en su casa y las autoridades determinaron que la pareja estaba en proceso de divorciarse, informó la policía. Se habla de un posible homicidio-suicidio.

El esposo se jubiló recientemente del Ejército de Estados Unidos y sufría de estrés postraumático, reportó el periódico Albuquerque Journal citando a la policía de Rio Rancho.

