La policía está buscando a un tercer adolescente que se esperaba que fuera interrogado en relación con el asesinato de un estudiante de primer año de Barnard College, pero ahora las autoridades dicen se desapareció sin dejar pistas.

La policía de Nueva York está buscando en el área cerca de 125th Street y Park Avenue en Harlem, a quienes creían que iban a interrogar en prensencia de un abogado el lunes. Sin embargo, ese adolescente fue visto por última vez corriendo de un automóvil en horas de la tarde y no se le ha visto desde entonces.

Los detectives están buscando en las tiendas de la calle 125 y los helicópteros de la policía están ayudando en la búsqueda del adolescente que se cree que está relacionado con la violenta muerte de Tessa Majors, de 18 años, en Morningside Park.

