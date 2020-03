Estados Unidos acusará a Nicolás Maduro de narcotráfico

El fiscal general William Barr anunciará la presentación de cargos penales contra altos funcionarios del gobierno de Venezuela, incluido el presidente Nicolás Maduro, acusándolos de participar en el tráfico ilegal de drogas del país, según altos funcionarios de la administración, destacó NBC4.

Se espera que el gobierno de Donald Trump también designe al régimen de Nicolás Maduro como patrocinador estatal del terrorismo, y presente cargos contra otros funcionarios del régimen chavista en un movimiento que ejercerá más presión al régimen socialista.

