Ordenan realizar pruebas de COVID-19 en centro de detención de inmigrantes en California

CALLIFORNIA - Un juez en California ordenó la realización inmediata de pruebas del coronavirus a todos los detenidos y al personal en un centro de detención de inmigrantes al norte de Los Ángeles, en donde el virus se estuvo propagando durante semanas y las autoridades eran renuentes a efectuarlas.

El juez federal Vince Chhabria ordenó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) la realización de pruebas rápidas a todas las personas en el Centro de Procesamiento Mesa Verde del ICE en Bakersfield, reportó el periódico Los Ángeles Times.

Al menos 54 de las 104 personas que quedan en la instalación están infectadas. Los primeros resultados de las pruebas rápidas efectuadas el sábado permitieron detectar otros 11 casos positivos, dijo la defensora pública adjunta Emi MacLean.

