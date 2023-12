¿La probarías? Doritos lanza bebida alcohólica con sabor a queso para nachos

La compañía detrás de Doritos, los populares chips de tortilla, está lanzando una bebida alcohólica inspirada en este snack, según reportó TODAY.

Doritos y la empresa de bebidas Empirical anunciaron el martes una colaboración a la que llamarán "una bebida alcohólica con sabor a queso para nachos".

En un comunicado de prensa conjunto, las empresas dijeron que la bebida se elabora utilizando chips Doritos reales y extrayendo su "esencia mediante destilación al vacío".

"A diferencia de los métodos de destilación tradicionales, la destilación al vacío opera a temperaturas más bajas, preservando todo el espectro de sabores derivados de los Doritos", dice el comunicado.

El comunicado dice que la bebida presenta sabores de "queso para nacho, tostada de maíz, umami y un toque de acidez".

La compañía también proporcionó varias recetas de bebidas, incluidas variaciones de margarita, bloody mary y el old fashioned.

Las botellas de esta bebida estarán disponibles en enero a un precio sugerido de $65. La bebida alcohólica tiene un 42% de ABV y estará a la venta en mercados selectos de Nueva York y California.

