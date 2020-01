Agencia federal: la Casa Blanca retuvo asistencia a Ucrania de manera ilegal

WASHINGTON — La agencia inspectora del gobierno federal dijo el jueves que una oficina de la Casa Blanca violó la ley al retener la ayuda de seguridad a Ucrania.

La Oficina de Rendición de Cuentas (GAO por sus siglas en inglés) dijo en un informe que la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca violó la ley al congelar la ayuda. Esa medida es el meollo del juicio político al presidente Donald Trump.

