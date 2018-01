Watch our LIVE Snow Cam above to see what conditions are like around the region. Currently showing: Ocean City, New Jersey.



And here's the most recent snow totals for towns and cities from southern Delaware and New Jersey through the Pennsylvania suburbs west and north of Pennsylvania.

PENNSYLVANIA

Chester County

Devault 1.5 709 AM 1/04 DEOS

West Chester 1.2 709 AM 1/04 DEOS

Delaware County

Darby 1.0 601 AM 1/04 Social Media

Montgomery County

Fort Washington 1.0 707 AM 1/04 Social Media

DELAWARE

Kent County

Frederica 1.2 621 AM 1/04 DEOS

Woodside 0.9 420 AM 1/04 DEOS

Smyrna 0.8 622 AM 1/04 DEOS

New Castle County

Talley Brook 1.5 624 AM 1/04 DEOS

New Castle 1.0 622 AM 1/04 DEOS

Claymont 0.9 623 AM 1/04 DEOS

Greenville 0.9 424 AM 1/04 DEOS

Blackbird 0.9 421 AM 1/04 DEOS

Prices Corner 0.9 423 AM 1/04 DEOS

Glasgow 0.8 623 AM 1/04 DEOS

Sussex County

Selbyville 7.0 630 AM 1/04 Trained Spotter

Stockley 6.5 620 AM 1/04 DEOS

Dagsboro 5.3 620 AM 1/04 DEOS

Lewes 4.0 619 AM 1/04 DEOS

Nassau 3.9 419 AM 1/04 DEOS

Bethany Beach 3.9 620 AM 1/04 DEOS

Milton 3.5 400 AM 1/04 Trained Spotter

Ellendale 2.9 620 AM 1/04 DEOS

Laurel 2.6 619 AM 1/04 DEOS

Bridgeville 2.1 619 AM 1/04 DEOS

Seaford 1.6 418 AM 1/04 DEOS

NEW JERSEY

Atlantic County

Egg Harbor Twp 6.0 600 AM 1/04 Social Media

Margate City 4.0 645 AM 1/04 Trained Spotter

Galloway Twp 3.0 515 AM 1/04 Broadcast Media

Mays Landing 2.0 230 AM 1/04 Trained Spotter

Atlantic City Intl A 1.6 100 AM 1/04 ASOS/AWOS

Cape May County

Wildwood 6.0 610 AM 1/04 Social Media

Eldora 4.5 450 AM 1/04 Trained Spotter

Dennisville 2.6 140 AM 1/04 Trained Spotter

Shawcrest 2.0 212 AM 1/04 Trained Spotter

Erma 1.5 1215 AM 1/04 Trained Spotter

Villas 1.0 1215 AM 1/04 Trained Spotter

Green Creek 1.0 1215 AM 1/04 Trained Spotter

